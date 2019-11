Le football israélien peut-il devenir «un pont entre l’Afrique et le Moyen-Orient»?

Les footballeurs africains, notamment rwandais, nigérians, ivoiriens, zambiens et camerounais, intègrent de plus en plus le championnat israélien, a affirmé Jean-Claude Mbouvin, ancien joueur professionnel et président fondateur de l'association Culture foot solidaire au Cameroun, dans un entretien avec la chaîne israélienne i24news.

Par ailleurs, M.Mbouvin a expliqué que «nous souhaitons aujourd’hui travailler avec Israël pour essayer de créer une espèce de pont avec le Moyen-Orient». «Parce que c’est l’un des pays stables de la région et on voit également qu’Israël, aujourd’hui, travaille beaucoup avec l’Afrique», a-t-il souligné.

«Israël est un des grands pays du football au Moyen-Orient», a-t-il déclaré, ajoutant que «c’est un football structuré et professionnel et, évidemment, il attire beaucoup de footballeurs étrangers».

Israël attire de plus en plus de footballeurs africains, car ses clubs participent aux compétitions européennes à savoir la Ligue des champions et la Coupe de l'UEFA.

Les scouts (recruteurs) israéliens assistent à toutes les Coupe d’Afrique des nations (CAN) aux côtés de leurs homologues européens, à la recherche des pépites d’or pour leurs clubs. Ainsi, lors de la dernière CAN en Égypte, l’Ivoirien Parfait Guiagon a signé pour trois ans avec le club du Maccabi Tel Aviv.

Actuellement, selon Jean-Claude Mbouvin, environ une centaine de joueurs africains évoluent dans les différents championnats israéliens de première et deuxième divisions.

En plus de l’Europe, la Chine et la Russie attirent également les footballeurs africains.