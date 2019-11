Alerte orange à la neige et au froid dans plusieurs régions du Maroc

Dans un communiqué relayé par l’agence Maghreb Arabe Presse(MAP), la Direction de la météorologie nationale (DMN) marocaine a émis une alerte orange à la neige et au froid dans plusieurs régions du pays. L’alerte est effective du vendredi au dimanche, précise la même source.

Les provinces et les préfectures concernées par les chutes de neige sont, selon le communiqué, Boulemane, Guercif, Ifrane, Khénifra, Midelt, Séfrou et Taza.

Un temps froid devrait également s’abattre sur les provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Figuig, Guercif, Ifrane, Midelt, Taza et Tinghir. Les températures minimales seront comprises entre 0°C et 4°C, alors que les maximales varieront entre 2°C et 7°C, précise la même source.

Une autre vague de froid, dont les températures minimales oscilleront entre 0°C et 4°C et les maximales entre 10°C et 15°C, frappera les provinces d’Al Hoceïma, Khémisset, Errachidia, Taroudant, Taourirt, Taounate, Jerada, Khouribga, Driouch, Rehamna, Zagora, Chefchaouen, Fquih Ben Salah, Meknès, Moulay Yaâcoub, Oujda-Angad, Ouarzazate, précise le bulletin météo de la DMN.