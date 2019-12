M.Laïchoubi, ex-ministre algérien: «une nouvelle redistribution des cartes se dessine, un nouveau Yalta se profile»

Jeudi 12 décembre, les Algériens ont élu Abdelmadjid Tebboune Président de la République après les dix mois de manifestations populaires qui ont débuté le 22 février suite à l’annonce de l’ex-chef de l’État Abdelaziz Bouteflika de briguer un 5e mandat.

Au-delà de cette raison directe qui a été l’élément déclencheur du Hirak, quelles sont les causes sociétales profondes qui ont poussé les Algériens à envahir les rues pendant 10 mois?

Quel lien faites-vous entre l’évolution du contexte international et les crises actuelles?

Dans un entretien accordé à Sputnik, Mohamed Laïchoubi, ex-ministre algérien du Travail et de la Protection sociale et ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, ex-ambassadeur et académicien et chercheur en études politiques, économiques et stratégiques, a expliqué le lien existant entre les bouleversements qui secouent le monde et le soulèvement populaire du 22 février en Algérie. Il a également identifié les défis qui attendent les nouveaux leaders du pays sur les plans interne, régional et international.

M.Laïchoubi: la définition de nos choix tant en politique extérieure qu’en politique intérieure est liée à notre capacité de lire le monde et de saisir la réalité des évolutions internationales. La chronologie géopolitique de ces dernières années offre des éclairages utiles à même de comprendre la mécanique des crises actuelles. L’émergence de nouvelles puissances démographiques et technologiques, notamment la Chine, l’Inde et le Brésil, vient remettre en cause les hiérarchies établies. En effet, le leadership américain, qualifié de Système Monde avec 75% du PIB mondial, bâti après les deux Guerres mondiales autour de trois aires USA-Canada, CEE, Japon. Véritable architecture de puissances technologiques, Industrielles et militaires ainsi que financières et Institutionnelles.

Ce système, malgré son habillage d’Universalité, se voit doublement contesté.

De l’intérieur:

Par ces propres opinions publiques qui contestent les modèles de développement et la globalisation qui n’a pas fait aboutir le rêve annoncé d’un bien-être pour tous. Catastrophes écologiques, montée du chômage, accroissement de la fracture sociale, vieillissement de la population, endettement, instaurent un climat durable de désenchantement. Cette situation impulse un contexte propice à l’émergence des populismes. La défiance s’installe durablement.

De l’extérieur:

Émergence de nouvelles puissances démographiques et technologiques qui créent une tendance réelle à l’inversion de l’architecture économique mondiale: démonopolisation de la dissuasion nucléaire, Inde, Pakistan, Corée du Nord et prétentions de l’Iran, Turquie, Brésil... La Chine augmente son poids dans le commerce international de 380% entre 2000 et 2009, passant de 3,69 à 9,6. La croissance des émergents 2016-2018 est à 4,5% alors que les pays avancés du «Système Monde» sont à 1,8%. Sur le plan démographique, en 2008 seulement, la population Chine, Inde et Brésil a augmenté de 460 millions, équivalant à toute la population de l’UE. Par ailleurs, le Monde a certes connu une opposition bipolaire avec les USA et l’URSS, mais celle-ci était circonscrite aux domaines militaires, idéologiques et politiques.

Or maintenant avec la progression des émergents et notamment de la Chine, la problématique est différente.

La montée en puissance de la Chine s’accompagne d’une intégration totale à l’Economie mondiale: 1er créancier du monde, 1er créancier des USA, 1ère puissance commerciale. La contenir ou l’affronter devient plus complexe pour les USA. D’autant que les acteurs émergents sont plus nombreux, et intégrés à un système plus ouvert. Incontestablement, une nouvelle géopolitique s’instaure avec une période transitoire plus dure. Il n’y a plus d’architecture figée, avec des positionnements et repositionnements plus probables, Turquie, Brésil, Arabie Saoudite, Afrique de l’Ouest...

Une nouvelle redistribution des cartes [mondiales, ndlr] se dessine, un nouveau Yalta se profile.

Les grandes puissances obnubilées par ces recompositions s’engagent dans des compétitions exacerbées, sur fond de convoitises liées aux richesses énergétiques et minérales ainsi qu’aux positionnements géostratégiques. Ces compétitions donnent lieu à des interférences – contestations sociales, manipulations, terrorisme, fragmentation des territoires –, dans des pays constitutifs de «l’espace mou». Ne possédant pas de capacités de dissuasion militaire pour s’opposer: Afrique, Pays Arabes Amérique latine...Ces sociétés souvent postcoloniales, encore dans le mouvement de réinvestissement de leur propre territoire et de reconstruction de leur développement, vont subir ce que je qualifie d’ «effets ciseaux», difficultés internes et ingérences externes avec effondrement des Institutions.

Quel impact ont ces évolutions géopolitiques sur la région et notamment le Sahel?

M.Laïchoubi: le Sahel est une des régions les plus illustratives de ces problématiques . Couloir stratégique qui pèse sur l’équilibre géopolitique et énergétique euro-Maghreb, Sahel-Afrique de l’Ouest-Afrique. Les richesses sont estimées immenses et les convoitises nombreuses: pétrole, gaz, phosphates, uranium, cobalt, or, argent, fer, charbon, nickel… D’autant que cet ensemble avec le Nigéria, véritable hub énergétique, fera un milliard 72 millions d’habitants en 2050.

La vulnérabilité, l’insécurité dans les États Subsahariens et la Libye accélèrent les défaillances d’un espace sous-administré et sous-sécurisé. Il est devenu une nouvelle arène où se confrontent des puissances aux visées hégémoniques divergentes. Une «Géopolitique de l’Invisible» [d’après une expression du Docteur Mohamed Salek, Ndlr], s’installe: présence militaire étrangère, comme par hasard recrudescence du terrorisme, toute la panoplie et les mécanismes habituels des crises et des ingérences.

Et l’Algérie dans ces bouleversements?

M.Laïchoubi: l’ensemble de ces bouleversements géostratégiques et géopolitiques concernent directement l’Algérie, qui dans sa région est un point névralgique de très haute importance. Plus grande superficie d’Afrique, avec des richesses énergétiques et minières. Une classe moyenne en grande progression, de plus en plus forte et instruite, une demande intérieure forte et un marché attractif. Son essor démographique, son accroissement urbain qu’il s’agit d’encadrer, sa progression dans l’éducation dont il faut accroître les performances, soutiennent très largement la consommation intérieure et offrent des débouchés.

Quels sont les défis pour le nouveau Président face aux contestations?

M.Laïchoubi: le gros potentiel évoqué ci-dessus pourra être exploité avec succès si le modèle évolue vers plus d’équilibre, avec un investissement productif plus important pour tirer la croissance et l’emploi.

Les leçons des crises enseignent que territoires et sociétés sont des éléments stratégiques, c’est pourquoi les efforts ne peuvent ignorer la modernisation du territoire et de la société ainsi qu’une gouvernance plus efficiente et plus transparente avec une représentativité politique et citoyenne plus large. Dès lors les chantiers du nouveau Président sont cruciaux, néanmoins la particularité de l’Algérie est que la dynamique reste une dynamique qualitative. Les indices de développement humain sont bons, les efforts de structuration du territoire en grands équipements sont intéressants, la crise du logement, paramètre fondamental de la réduction de déséquilibres sociaux et de la modernisation sociétale est en voie de réduction.

Signe positif également, la contestation sociale est portée par une couche moyenne qui s’est accrue en nombre et qui revendique une organisation socio-politique plus efficace et plus transparente. Elle s’impose comme un vecteur de citoyenneté plus forte, plus vigilante, en mesure de soutenir la lutte contre le clientélisme, la corruption et de faire aboutir un État moderne. Le nouveau Président affirme également ces crédos et estime que revisiter l’armature institutionnelle et particulièrement la Constitution est un paramètre fondamental de son action: séparation des pouvoirs, contre-pouvoirs, indépendance de la Justice, libertés individuelles et collectives.

Sur le plan socioéconomique, l’extension des tissus économiques est un défi majeur. En effet, 66% des entités économiques sont au nord et essentiellement autour de quatre wilayas, ce qui crée un problème structurel grave avec un chômage significatif chez les jeunes et dans des régions névralgiques, notamment celles frontalières. Les entités économiques sont à 89% consacrées aux services et seulement moins de 10% à l’industrie.

Aucune progression en industrialisation, en production technologique ne pourra être mise en place sans une production de l’intelligence, centres de recherches, Think Tank, écoles d’ingénieurs, lycées d’excellence, etc...

Cette démarche pour réussir devra imposer une place stratégique et centrale pour les jeunes.

Le programme présidentiel recoupe ces enjeux et incline à l’optimisme. Mais l’ensemble de ces défis ne pourrons aboutir qu’à travers une mobilisation qui impose un «compromis raisonnable» tant pour les institutions que pour la contestation.

Les institutions sont mises au défi d’épouser les dynamiques positives de la contestation et, pour la contestation le défi est d’éviter d’entamer la stabilité institutionnelle et la vitalité du pays en le rendant vulnérable.

En fait, l’État a besoin d’une citoyenneté forte, garante d’une stabilité sociale et d’une progression économique et sociale. Alors que le citoyen a besoin également d’un État fort garant de sécurité, de justice et de progrès. Ce rapport d’efficience est inéluctable, et l’inefficacité de l’un entraîne la dégradation de l’autre.