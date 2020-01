Une chaîne de télévision libyenne accuse le président du Parlement tunisien «de vol»

Le nouvel épisode de l’émission «Des fusils à louer» de la chaine Libye maintenant qui sera diffusé jeudi 23 janvier risque de faire grand bruit. En effet, l’émission porte de graves accusations contre l’actuel président du Parlement tunisien Rached Ghannouchi, chef historique du parti islamiste Ennahdha. Selon elle, M.Ghannouchi a dérobé de l’argent à la Banque centrale libyenne qu’il utilise pour des activités terroristes en Libye, mais aussi en Tunisie.

Par ailleurs, la présentatrice de l’émission lance que le responsable tunisien «s’est accaparé des centaines de millions de dollars de la Banque centrale libyenne qu’il utilise pour financer son entreprise terroriste».

Ennahdha à nouveau accusé

Ainsi, Libye maintenant affirme que M.Ghannouchi «est décrit par les organisations terroristes comme le plus important personnage dans l’activité des extrémistes [islamistes, ndlr] dans le monde arabe, en particulier en Tunisie et en Libye». «Il s’est allié aux régimes turc et qatarien et a marchandé des armes et des terroristes arabes et étrangers [des mercenaires, ndlr]», ajoute-t-elle.

En janvier 2019, le Président tunisien défunt Béji Caïd Essebsi a ordonné la réouverture de l’affaire de l’organisation secrète paramilitaire attribuée à Ennahdha et son examen par le Conseil supérieur de la sécurité nationale.

En effet, les avocats qui travaillaient sur les assassinats des opposants Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi ont remis un dossier complet au Président tunisien comportant des preuves de l’implication d’éléments d’Ennahdha dans des affaires à connotation terroriste. L’accusé principal, un certain Mustapha Khedher, a déjà été condamné à huit ans de prison pour des affaires de droit commun.