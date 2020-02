Un énième Français arrêté au Maroc avec des centaines de kilogrammes de cannabis

Un Français d’origine marocaine a été arrêté au nord du Maroc au passage frontalier vers l’enclave espagnole de Ceuta, Bab Sebta (porte de Ceuta, en arabe), pour trafic de drogue, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), relayé par l’agence officielle Maghreb Arabe Presse (MAP). Deux Françaises avaient également été interpellées le 2 février à Marrakech pour le même motif, indique la DGSN qui a annoncé en décembre l’arrestation en 2019 de plus de dix trafiquants dans le cadre de sa coopération avec la police française.

Ainsi, la DGSN précise que le mis en cause, âgé de 47 ans, a été interpellé lors d’un contrôle aux frontières conduit conjointement par un groupement de la Sureté nationale et des éléments de la Douane royale à l’aide de chiens policiers. Une quantité de 343 kilogrammes de résine de cannabis a été saisie lors de cette opération, souligne la même source qui révèle que la drogue était minutieusement dissimulée dans des cavités aménagées spécialement dans la carcasse de la voiture du prévenu, immatriculée à l’étranger.

La DGSN affirme que le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt. Une enquête a été ouverte par le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan dans le but de déterminer les éventuelles complicités et ramifications nationales et internationales, conclut la même note.

D’autres arrestations

Deux Françaises d’origine marocaine âgées de 21 et 22 ans ont été arrêtées dimanche 2 février à l’aéroport Marrakech-Ménara avec 29 kilogrammes de résine de cannabis, relate un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

Fin décembre, dans un rapport consacré au bilan de la lutte contre les stupéfiants pour l’année 2019 relayé par la MAP, la DGSN avait annoncé l’organisation et le succès de huit opérations de livraison surveillée de drogues en collaboration avec la police française, qui ont conduit à l’arrestation de 12 trafiquants et à la saisie de plus de 8,580 tonnes de résine de cannabis sur le territoire français.

Pour ce qui est des saisies de cannabis au Maroc en 2019, la Direction générale de la sûreté nationale a annoncé un total estimé à au moins 179 tonnes. Selon un bilan officiel, en 2018, la police marocaine avait saisi 52 tonnes de résine de cannabis.