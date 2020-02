Le Président algérien lance le chantier sensible de la réorganisation des médias électroniques

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures pour régulariser les médias électroniques et leur réserver le même traitement que la presse écrite nationale dans la couverture des événements dans le pays, rapporte une note de la présidence de la République relayée par l’agence officielle Algérie Presse Service (APS).

«Le Président de la République M.Abdelmadjid Tebboune a instruit mardi le Premier ministre de procéder à la régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie», annonce le communiqué de la présidence de la République.

Ainsi, «ces médias seront traités au même pied d'égalité que la presse nationale écrite en matière de couverture des activités nationales et officielles et d'accès à la publicité publique, et ce dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession», conclut la note.

Des sites d’informations bloqués en Algérie

Depuis le début du mouvement de contestation populaire (Hirak) du 22 février en Algérie, plusieurs sites électroniques d’informations ont été bloqués par les autorités. Ainsi, Tout sur l’Algérie (TSA), Observ’Algérie, Algerie Patriotique et Inter-Lignes ne sont plus accessibles dans le pays, sauf via un VPN ou un site Proxy.

Selon les dirigeants de ces médias électroniques, les autorités (opérateurs de téléphonie, mobile ou fixe, autorité de régulation) ne leur ont fourni aucun justificatif. Le Syndicat algérien des éditeurs de la presse électronique (Saepe) a dénoncé le 19 juin 2019 des «entraves» à l’exercice du métier d’informer.

Contacté par Sputnik, le ministère algérien de la Communication a affirmé que par cette décision, le Président Tebboune venait d’ouvrir tout un chantier et une nouvelle réflexion sur la réorganisation du secteur de l’information et sa promotion dans le cadre du respect des libertés démocratiques conformément aux lois en vigueur dans le pays et la charte de déontologie de cette profession. Plus de précisions quant au contenu de cette directive et aux médias concernés seront rendues publiques incessamment, a-t-il précisé.