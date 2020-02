«Accord du siècle»: Mohammed VI envoie un message à Mahmoud Abbas

Le roi Mohammed VI a envoyé un message verbal au Président palestinien Mahmoud Abbas, lui réaffirmant le soutien du Maroc à la cause palestinienne, a déclaré le ministre marocain des Affaires étrangères.

Après la polémique suscitée par ses propos sur la primauté du Sahara occidental sur la Palestine, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a rencontré le Président palestinien samedi 8 février Amman, en Jordanie, où il lui a transmis un message verbal du souverain chérifien Mohammed VI.

«J’ai été honoré d’être reçu en audience par le Président palestinien auquel j’ai transmis un message verbal de sa majesté le roi Mohammed VI», a déclaré le ministre à l’agence marocaine Maghreb Arabe Presse (MAP), soulignant avoir réaffirmé les positions du Maroc de soutien à la cause palestinienne.

Les déclarations de Bourita

Par ailleurs, M.Bourita a indiqué que cette audience s’inscrivait dans le cadre de la concertation continue entre les deux chefs d’État, à la lumière des derniers développements, notamment «l’accord du siècle», et de la coordination des étapes et des démarches à venir.

Des médias israéliens, dont The Time of Israël, ont rapporté que Benyamin Netanyahou avait déployé d’énormes efforts pour obtenir une reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en contrepartie du rétablissement des relations entre le royaume chérifien et Israël.

En pleine polémique sur «l’accord du siècle» proposé par Donald Trump pour la résolution du conflit israélo-palestinien, ponctuée par les révélations de ces médias, Nasser Bourita a déclaré mardi 4 février devant les membres de la commission des affaires étrangères à la Chambre des conseillers que «le Sahara [occidental, ndlr] reste la première cause du Maroc et non la Palestine», selon le site d’information Yabiladi.

Répondant à une question d’élus islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD), le chef de la diplomatie marocaine a invité les sénateurs à «ne pas être plus palestiniens que les Palestiniens eux-mêmes», leur rappelant qu’ils avaient signé les accords d’Oslo avec les Israéliens en septembre 2013 et qu'ils continuaient leur coordination sécuritaire avec les autorités de Tel Aviv, ajoute la même source.