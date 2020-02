Le baroud d’honneur d’un magistrat algérien

Live🇩🇿

09/02:

Tribunal Sidi Mhamed:

Le procureur de la République déclare:

" Les Algériens portent et scandent des slogans exigeant un pouvoir judiciaire libre et indépendant ".

et " Je rejette les instructions et les ordres supérieures qui viennent d'en haut".

