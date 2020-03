Plus d’une tonne de cannabis saisie par l’Algérie à la frontière avec le Maroc - photos

Dans un communiqué dont Sputnik s’est procuré une copie, le ministère algérien de la Défense nationale (MDN) a annoncé la saisie de plus d’une tonne de résine de cannabis dans la wilaya (région) de Nâama, dans le nord-ouest de l’Algérie, à la frontière avec le Maroc. C’est la troisième saisie en quelques semaines dans la même région après celles des mois de janvier et de février où plus de deux tonnes ont été récupérées.

© Sputnik . Sputnik via le Ministère algérien de la Défense nationale Saisie de 1174 kilogrammes de résine de cannabis à Nâama, Algérie

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée […], des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi mardi 3 mars 2020 une grande quantité de résine de cannabis s’élevant à 1.174 kilogrammes, lors d'une opération de recherche et de fouille dans la commune de Djeniene Bourezg, wilaya de Nâama», affirme le MDN.

Deux autres saisies dans la même région

Par ailleurs, dans deux autres communiqués dont Sputnik a également reçu des copies, le MDN annonce la saisie par les unités de la Gendarmerie nationale de plus de deux tonnes de résine de cannabis également dans la même région.

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée […] des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi dimanche 12 janvier lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la localité de Hassi El-Mrir, commune de Sfissifa, wilaya de Nâama […], une grande quantité de résine de cannabis […] s’élevant à 1.566 kilogrammes», informe la première note du MDN.

© Photo. Sputnik via le ministère algérien de la Défense nationale Saisie de plus d'une tonne et demi de cannabis par la gendarmerie nationale algérienne à Naâma

«Des garde-frontières ont saisi le 02 février 2020 lors d'une opération de recherche et de fouille près de la commune de Djenine Bourezg, wilaya de Nâama [à la frontière avec le Maroc, ndlr], une grande quantité de kif traité s’élevant à sept quintaux et 22,5 kilogrammes», indique la seconde.

© Sputnik . Sputnik via le ministère algérien de la Défense nationale Des Garde-frontières ont saisi, le 02 février 2020, lors d'une opération de recherche et de fouille près de la commune de Djenine Bourezg, wilaya de Nâama/2eRM, une grande quantité de kif traité s’élevant à sept (07) quintaux et (22,5) kilogrammes.

Un dispositif à la frontière avec le Maroc

Grâce au dispositif de sécurité déployé par l'Algérie le long de la frontière ouest avec le Maroc, le trafic de résine de cannabis a baissé de 45% en 2017, a déclaré en janvier 2019 le commandant Lotfi Guerfi, chef de la section de lutte contre le trafic de stupéfiants de la Gendarmerie nationale algérienne. Le responsable s'est exprimé lors d'un entretien au site d'information algérien Sud Horizons, affirmant que, malgré ce résultat, les quantités qui transitent restent importantes.

Concernant les raisons qui font que les quantités de drogue qui passent par la frontière ouest du pays demeurent importantes, M.Guerfi rappelait qu’«il faut savoir que l'Algérie a une position géographique qui lui confère le caractère de carrefour ouvert sur l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient».

«Elle constitue ainsi un espace de transit privilégié pour les filières de drogue compte tenu aussi de l'immensité du territoire, l'étendue de ses frontières terrestres et maritimes et de la proximité des zones de culture du cannabis», avait-il alors précisé.

Le problème des flux de drogue envenime les relations déjà compliquées entre l'Algérie et le Maroc. La frontière qui court sur près de 1.500 kilomètres entre les deux pays, officiellement fermée depuis 1994, est connue pour être une passoire que traversent facilement de nombreux contrebandiers. Selon les autorités algériennes, plus de 500 tonnes de résine de cannabis ont été saisies entre 2010 et 2016.