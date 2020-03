Un touriste français décède au Maroc dans un tragique accident

Un Français de 61 ans est décédé au Maroc en faisant du parapente. Un incident aurait provoqué une chute libre et l’homme serait mort sur le coup.

Vendredi 6 mars, un touriste français est décédé au Maroc à cause d’un accident de parapente, a relaté le site Barlamane, se basant sur des sources locales. L’homme était âgé de 61 ans et s’était rendu spécialement dans la région de Taroudant pour pratiquer son sport favori.

Lors de son premier saut, un incident technique a provoqué sa chute, et il serait mort sur le coup. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de l’accident. Le corps a été placé à la morgue, où il subira une autopsie.

Le tourisme au Maroc

Le royaume chérifien reste le pays le plus sûr du Maghreb pour les touristes, et se classe à la 28e place dans le classement mondial, devant le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. En 2017, les Français y avaient à eux seuls dépensé près d’un milliard d’euros.

Cependant, les flux touristiques depuis la France ont largement baissé en 2019, notamment à cause du mouvement des Gilets jaunes et de la faillite de l’agence britannique Thomas Cook. La propagation du coronavirus en Europe, et dans une moindre mesure au Maghreb, devrait encore davantage peser sur le tourisme marocain en 2020.