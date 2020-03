Un Marocain fonce sur la foule avec sa camionnette et blesse des écoliers - vidéo

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) marocaine annonce mercredi 11 mars l’ouverture d’une enquête par la police judiciaire de la ville de Marrakech à l’encontre d’un individu ayant blessé plusieurs écoliers suite à un incident provoqué avec son véhicule de travail. Une vidéo montrant l’intéressé foncer avec sa camionnette sur plusieurs voitures a été massivement partagée sur les réseaux sociaux.

Une voiture folle a Marrakech 😨! pic.twitter.com/XR75GfB7C2 — lamoulatv (@lamoulatv1) March 12, 2020

​Dans un autre communiqué relayé par l’agence officielle Maghreb Arabe Presse (MAP), la DGSN précise que «le mis en cause, âgé de 26 ans, était au volant d'une voiture appartenant à une société de vente d'équipements ménagers quand il a eu une altercation avec un groupe d'élèves quittant leur établissement scolaire».

Comme le montre la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le conducteur a fait plusieurs marches arrière, «blessant légèrement cinq élèves et causant des dégâts matériels à trois voitures et trois motos de particuliers», explique la note.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital. Le conducteur a été arrêté et placé en garde à vue, et reste à la disposition de l'enquête en vue d'élucider les circonstances de l’incident, ainsi que ses véritables motifs, conclut la DGSN.