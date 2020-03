Le Président algérien annule sa première visite en Tunisie en raison du coronavirus

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la présidence de la République tunisienne annonce que la première visite d’État du Président algérien en Tunisie a finalement été rapportée à une date ultérieure à sa demande en raison de la pandémie du coronavirus.

«Le Président de la République Kaïs Saied a reçu ce matin vendredi 13 mars un appel téléphonique du Président de la République algérienne Monsieur Abdelmadjid Tebboune lors duquel il a annoncé le report de la visite d'État qu’il devait effectuer en Tunisie les 16 et 17 mars 2020», fait savoir la note.

«Le Président algérien a déclaré que ce retard résultait des conditions sanitaires qui prévalent actuellement et a réaffirmer son envie de se rendre en Tunisie le plus tôt possible dès que la situation dans le monde entier sera maîtrisée», poursuit le document.

La situation en Algérie

L’Algérie a annoncé son premier cas d'infection au coronavirus le 25 février: un Italien arrivé dans le pays le 17. Depuis, le nombre de contaminés a progressé pour s'établir le 12 mars à 27. Deux cas de décès ont été constatés: un homme de 67 ans hospitalisé à Blida, et un autre de 55 ans dans la région de Skikda, dans l'est du pays. Ce dernier revenait de France.

Dans ce contexte, et afin de faire face au risque de propagation à grande échelle de l’épidémie, Abdelmadjid Tebboune a ordonné la fermeture des écoles et universités à partir du 12 mars, et jusqu'au 5 avril, date de la fin des vacances scolaires, annonce la présidence dans un communiqué. Les crèches, les écoles privées et coraniques, ainsi que celles d'enseignement professionnel, sont également concernées par la mesure.

Le gouvernement avait également annoncé le 10 mars l’annulation de tous les rassemblements sportifs, culturels et politiques.

Dans le même sens, après la Chine, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a informé de la suspension de tous ses vols vers l’Italie et l’Espagne respectivement à partir du dimanche 15 mars et du lundi 16 mars. La compagnie aérienne a également annoncé la réduction du nombre de vols vers la France à partir du samedi 14 mars.

Le bilan en Tunisie

Lors d’un point presse, le ministère tunisien de la Santé a annoncé six nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus, portant ainsi le total à 13. Aucun décès n’est pour le moment à déplorer.

Le gouvernement tunisien a également suspendu la quasi-totalité des vols de la compagnie nationale Tunisair à destination de l’Italie. En effet, il a été décidé de maintenir seulement un vol hebdomadaire entre Tunis et Rome.