«Macron, un avion»: des passagers à destination de la France coincés au Maroc – vidéo

De nombreux passagers souhaitant rentrer en France ont été coincés ce samedi 14 mars à l’aéroport de Marrakech à la suite de la pandémie de coronavirus.

Le Maroc a fermé le 13 mars ses liaisons aériennes et maritimes avec la France, mais aussi avec l’Algérie, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal et de nombreuses personnes ont dû dormir à l’aéroport. Les passagers ont exigé que le Président de la République leur accorde un appareil et ont scandé en chœur «Macron, un avion».

L’ambassade de France a réagi à la situation tout en déclarant qu’elle était incapable de donner suite à tous les appels entrants.

«Nous sommes tous mobilisés pour tenter de trouver des solutions, en lien avec les autorités marocaines, pour permettre aux ressortissants français de quitter le Maroc», a-t-elle indiqué.

Le Maroc a finalement autorisé des vols à destination de la France. La nouvelle a été annoncée ce samedi par le chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian.

«De premiers vols ont pu repartir ce matin vers la France», a-t-il indiqué.

Les autorisations nécessaires pour l’organisation des vols retour seront données. Notre ambassade au #Maroc et le centre de crise du ministère sont pleinement mobilisés au service de nos ressortissants.@francediplo @AmbaFranceMaroc — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) March 14, 2020​

Il a précisé que l’ambassade de France au Maroc et le centre de crise du ministère des Affaires étrangères étaient «pleinement mobilisés au service de nos ressortissants».

La pandémie

L'agence de presse marocaine Maghreb Arabe Presse a annoncé le 13 mars que le pays avait suspendu toutes les liaisons aériennes et maritimes avec la France. La décision a été prise par le roi Mohammed VI et le Président français jusqu’à nouvel ordre.

La France figure sur la liste des pays européens les plus touchés par la maladie et, selon un dernier bilan, elle compte actuellement plus de 3.600 personnes contaminées par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 qui a fait 79 morts. Dans ce contexte, le gouvernement français a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes.