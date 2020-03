Coronavirus: six nouveaux cas détectés au Maroc, la maladie progresse

Le nombre total de malades infectés par le coronavirus au Maroc est passé à 44 après la détection mardi 17 mars de six nouveaux cas confirmés, indique un communiqué du ministère de la Santé. À ce jour, le pays a déploré deux décès et enregistré un cas de guérison.

Dans un communiqué publié mardi 17 mars au soir et relayé par l’agence officielle Maghreb Arabe Presse (MAP), le ministère marocain de la Santé a annoncé la détection de six nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus dans le pays.

Ainsi, ces nous nouveaux cas identifiés portent le bilan global à 44 malades, dont la plupart sont importés, précise la note.

Les mesures de confinement au Maroc

Le Maroc a enregistré à ce jour deux cas de décès et une guérison.

Dans un communiqué du Palais royal relayé par la MAP, le roi Mohammed VI a ordonné à partir de lundi 16 mars la fermeture des mosquées pour toutes les prières, y compris la grande prière du vendredi.

Le Maroc a également suspendu toutes les liaisons aériennes et maritimes en provenance et à destination du pays jusqu’à nouvel ordre, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié le 15 mars.

Le gouvernement marocain a suspendu tous les cours dans les écoles et universités et annulé tous les événements culturels et sportifs. Les rassemblements publics de plus de 50 personnes sont également interdits. Il a ainsi fermé cafés, hammams, transports publics et administrations.