Le bilan du coronavirus s’alourdit encore en Algérie

Le ministère algérien de la Santé a annoncé un nouveau décès dû au coronavirus et la détection de plusieurs nouveaux cas confirmés, rapporte un communiqué relayé mercredi 18 mars par l’agence officielle Algérie Presse Service (APS).

«Le ministère de la Santé a notifié ce jour […] 12 nouveaux cas confirmés du virus corona (Covid-19), dont un nouveau décès, un homme de 62 ans dans la wilaya de Blida, pour atteindre un total de 72 cas confirmés dont six décès», fait savoir la note.

Les décisions du Président

Dans son discours à la nation mardi 17 mars, le Président Abdelmadjid Tebboune a annoncé plusieurs nouvelles mesures de prévention pour lutter contre la propagation de la maladie du coronavirus.

Ainsi, il a entre autres ordonné la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voisins, la suspension immédiate de toutes les liaisons aériennes et maritimes depuis et vers l’Algérie, à l’exception des bateaux de transport de marchandises.

Par ailleurs, il a annoncé l’interdiction des rassemblements et des marches, et la fermeture de tout foyer suspect de l’épidémie. Enfin, il a suspendu la grande prière du vendredi et les prières collectives dans les mosquées qui seront fermées.

Le gouvernement algérien avait auparavant annoncé la fermeture des centres commerciaux d’Alger et d’Oran, les plus importants à l’échelle nationale. Toutes les audiences dans les tribunaux ont également été reportées. Ces mesures s’ajoutaient à l’annulation de tous les événements sportifs, culturels et politiques, ainsi qu’à la fermeture des écoles, universités, crèches, centres de formation professionnelle, cabarets et discothèques, restaurants et salles de fêtes, bains maures, salles de jeux et les quinzaines commerciales.