Сoronavirus au Maghreb: quel est le pays le plus touché?

En Algérie et au Maroc, l’épidémie de coronavirus continue de progresser contrairement à la Tunisie où la situation demeure relativement stable.

Selon le bilan du ministère algérien de la Santé mis à jour jeudi 19 mars, 10 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été détectés, dont deux décès. Ainsi, le bilan global passe à 82 contaminations, dont huit morts.

Au Maroc, le ministère de la Santé a annoncé quatre nouvelles contaminations, portant ainsi le total à 58 malades. Le pays a enregistré à ce jour deux décès et une guérison.

Mercredi 18 mars, la Tunisie recensait 29 cas de contamination et ne déplorait aucun décès.

Les mesures d’urgences pour contenir la maladie

En Tunisie, le Président de la République Kaïs Saied a annoncé mardi 17 mars dans un message télévisé à la nation l’instauration d’un couvre-feu de 18h à 6h à partir du 18 mars. Ainsi, la Tunisie est le seul pays du Maghreb à avoir pris cette mesure radicale pour endiguer la propagation de la maladie.

Au Maroc, les autorités ont appelé mercredi 18 mars les citoyens à limiter au maximum leurs déplacements et à observer scrupuleusement la consigne de confinement volontaire. Selon le gouvernement, les déplacements de la population seront strictement encadrés par les forces de sécurité et ne doivent avoir lieu qu’en cas de nécessité extrême.

En Algérie, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a interdit les marches et les rassemblements dans le pays.

Les trois pays ont pris des mesures similaires de lutte contre l’épidémie. Ils ont fermé les mosquées, les écoles et les universités. Ils ont suspendu toutes les liaisons aériennes et maritimes depuis et vers leur territoire et annulé tous les évènements politiques, culturels et sportifs.