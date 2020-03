Les États-Unis et le Maroc annulent leurs manœuvres conjointes en raison du coronavirus

La 17e édition des manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et le Maroc, African Lion 2020, a été annulée en raison du coronavirus, indique un communique de l’AFRICOM qui précise que cette décision a été prise d’un commun accord avec les autres participants dont le Sénégal et la Tunisie.

PRESS RELEASE: U.S. Africa Command’s Exercise African Lion Cancelledhttps://t.co/xTfMnITyR3 pic.twitter.com/rSZDaW3h7F — US AFRICOM (@USAfricaCommand) March 16, 2020

​Le communiqué précise que la décision d’annuler ces exercices a été prise d’un commun accord avec tous les pays participants.

African Lion 2019

La 16e édition de ces manœuvres militaires a eu lieu du 16 mars au 7 avril 2019 dans le royaume chérifien. Selon l'état-major des Forces armées royales (FAR), le Canada, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Sénégal et la Tunisie y ont également participé . ​

African Lion 2019: L’exercice militaire maroco-américain a commencé https://t.co/DrupPLaDJO pic.twitter.com/LUcQyFHH99 — Le Petit Journal Marocain (@LPJM_officiel) March 18, 2019

​African Lion 2019 a été l'une des manœuvres conjointes les plus importantes entre le Commandement des États-Unis pour l'Afrique et les Forces armées royales, et a visé à renforcer le niveau de coopération et de formation ainsi que l'échange d'expérience, a conclu le communiqué.