Deux hommes arrêtés au Maroc pour avoir appelé à des rassemblements en plein coronavirus

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) marocaine annonce dans un communiqué publié sur sa page Facebook l’arrestation dimanche 22 mars de deux personnes ayant incité les gens à se rassembler et ainsi à violer les dispositions de l’état d’urgence sanitaire imposé par les autorités du pays.

La DGSN précise que les deux mis en cause, 24 et 42 ans, ont été interpellés dans la ville de Tanger, dans le nord-ouest du pays. Ils devront répondre devant le juge pour les chefs d’inculpation «d’incitation au rassemblement et à la désobéissance, menace de la vie d’autrui et violation des mesures instaurées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété pour juguler la propagation du coronavirus», précise la même note.

L’armée engagée dans la lutte

En plus des dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le roi Mohammed VI a ordonné aux Forces armées royales (FAR) de mettre à la disposition du système de santé civile toutes les structures de la médecine militaire afin de mener à bien la mission de lutte contre l’épidémie de Covid-19, annonce un communiqué du palais royal relayé par Médias 24 qui précise que cette décision entre en vigueur ce lundi 23 mars.

Selon le dernier bilan officiel actualisé aujourd’hui par le ministère marocain de la Santé, 127 cas de contamination au coronavirus sont pris en charge dans les hôpitaux, quatre personnes sont décédées et trois ont guéri. La distribution régionale montre que plus de 60% des cas sont concentrés dans les régions Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès.