La Chine serait en passe d’envoyer une importante aide à l'Algérie pour lutter contre le coronavirus

Comme elle l’a fait pour plusieurs pays dans le monde, la Chine va faire parvenir une importante aide matérielle et humaine à l’Algérie pour faire face à l’épidémie du Covid-19, ont annoncé des sources proches du dossier au site d’information Tout Sur l’Algérie (TSA). Elles ont précisé que les premiers avions-cargos atterriront à Alger cette semaine.

«Des dons chinois sont en route vers l’Algérie», affirment ces sources. Ils comprennent «au moins un million de masques tous types, 50.000 kits de dépistage, des respirateurs artificiels pour les soins intensifs, des gants médicaux, des combinaisons médicales jetables et des comprimés effervescents à base de dioxyde de chlore», affirment-elles. «En Chine, un citoyen a contacté l’ambassade d’Algérie à Pékin pour effectuer un don de 100.000 masques», poursuivent-elles.

Dans le même sens, ces sources soulignent que Pékin a également autorisé «l’exportation vers l’Algérie d’une liste d’équipements médicaux et de médicaments pour l’aider à combattre le Covid-19».

Des équipes médicales en Algérie?

Compte tenu de l’expérience du pays dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19, la Chine va également aider l’Algérie sur le plan médical en dépêchant une équipe de médecins et d’infirmiers.

«Une équipe de médecins et d’infirmiers chinois est en route vers l’Algérie», indiquent les sources, ajoutant que «le gouvernement chinois veut organiser des visioconférences avec les professionnels algériens de la santé pour partager son expérience dans la lutte contre le coronavirus». «La Chine a beaucoup d’expérience dans le confinement de la population, les traitements, etc. et veut la partager avec l’Algérie», assurent-elles.

L’Algérie va importer des médicaments et des équipements

Lors du dernier Conseil des ministre, présidé par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune , il a été décidé de débloquer un budget de 100 millions de dollars qui sera consacré à l’importation de médicaments, de matériel médical, notamment des respirateurs, des masques et autres consommables nécessaires au fonctionnement quotidien des hôpitaux.

Le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, le Pr Djamel Fourar, a affirmé lors d’un point presse lundi 24 mars à Alger que 222 cas de contamination au coronavirus sont hospitalisés dans différents établissements sanitaires à travers le pays. Il a par ailleurs déploré 19 décès et signalé 23 cas de guérison.

Dans le même sens, il a précisé que 388 personnes suspectées d’être porteuses du virus sont en état d’isolation sanitaire en attendant de recevoir leurs analyses.