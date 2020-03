La Chine va construire un hôpital en Algérie pour soigner les malades du coronavirus

Pas moins de 9.000 travailleurs, 4.000 Chinois et 5.000 Algériens, seront soignés dans hôpital que Pékin compte construire en Algérie s’ils sont infectés par le coronavirus, informe l’agence Chine nouvelle.

La Chine va construire un hôpital en Algérie pour prendre en charge des milliers de travailleurs chinois et algériens dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, indique ce lundi 30 mars l’agence Chine nouvelle. Elle donne également des informations sur l’équipe médicale dépêchée sur place vendredi 27 mars.

«Un petit hôpital de protection sera construit en Algérie pour fournir des services médicaux de prévention et de lutte contre l'épidémie [du coronavirus, ndlr] à environ 4.000 travailleurs chinois et 5.000 travailleurs locaux», écrit l'agence Chine nouvelle.

Concernant l’équipe médicale

«Ce lot contient 500.000 masques chirurgicaux, 50.000 masques N95 et 2.000 combinaisons de protection médicale, ainsi que 10 respirateurs pour les soins intensifs», informe-t-elle.

Dans le cadre de ses efforts pour aider l’Algérie à lutter contre l’épidémie du Covid-19, la Chine a dépêché «une équipe médicale de sept membres et une équipe de travail de cinq membres», indique l’agence qui précise qu’elles «sont arrivées […] à Alger avec des fournitures médicales d’une valeur de 3,23 millions de yuans [455.000 dollars, ndlr]».

Dans le même sens, elle relève que l'équipe médicale comprend du «personnel professionnel et technique spécialisé notamment dans la médecine respiratoire, les soins intensifs, la médecine cardiovasculaire, les soins intégrés de médecine traditionnelle chinoise et de médecine occidentale, la santé publique et la prévention des épidémies». «Il possède une riche expérience dans la prévention des épidémies», conclut-elle.

La maladie progresse en Algérie

Le bilan de l’épidémie s’est alourdi ces dernières 24 heures en Algérie. Lors d’un point presse dimanche 29 mars à Alger, le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, le Pr Djamel Fourar, a affirmé que 449 personnes contaminées par le coronavirus étaient actuellement hospitalisées dans différents établissements sanitaires à travers le pays. De plus, il a déploré 31 décès et signalé 31 guérisons.

M.Fourar avait précédemment informé que 36 wilayas étaient désormais touchées par le coronavirus et que plus de 400 personnes suspectées d’être porteuses du virus étaient en état d’isolement sanitaire en attendant de recevoir les résultats de leurs analyses.