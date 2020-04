En Algérie, l’armée se prépare à venir «en soutien au système de santé national» - photos

Dans le cadre des dispositions d’urgence prises par le Président Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, pour lutter contre l’épidémie du Covid-19, le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a visité mardi 31 mars le 52e régiment médical de la wilaya de Bouira, en première région militaire, pour s’enquérir de l’avancée de sa préparation pour une éventuelle intervention, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) dont Sputnik a reçu une copie.

En compagnie du directeur central des services de de la santé militaire, le général-major Abdelkader Bendjelloul, le chef d’état-major de l’ANP «s'est enquis des derniers préparatifs et dispositifs entrepris par l'ensemble des composantes de ce régiment, en prévision de toute intervention en soutien au système de santé national dans cette circonstance sanitaire exceptionnelle», indique la note du MDN.

Par ailleurs, M.Chanegriha «a inspecté de près les différents équipements modernes et les moyens médicaux dont dispose ce régiment, à l'instar de l'hôpital de campagne pouvant prendre en charge un nombre considérable de patients au cas où la situation le requiert», précise le document.

Le bilan actualisé

Le bilan de l’épidémie s’est alourdi ces dernières 24 heures en Algérie. Lors d’un point presse mardi 31 mars à Alger, le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, le Pr Djamel Fourar, a affirmé que 624 personnes contaminées par le coronavirus étaient actuellement hospitalisées dans différents établissements sanitaires à travers le pays. De plus, il a déploré 44 décès et signalé 47 guérisons.

M.Fourar avait précédemment informé que 36 wilayas étaient désormais touchées par le virus.