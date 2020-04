«De très bonnes nouvelles» concernant les malades du Covid-19 hospitalisés au CHU d’Alger - vidéo

Dans une vidéo publiée sur Internet, un médecin du service de pneumologie du CHU d’Alger annonce «de très bonnes nouvelles» quant à l’état de santé des personnes hospitalisées à cause du Covid-19.

Les malades atteints du coronavirus hospitalisés au service de pneumologie du CHU Mustapha Pacha d’Alger «sont hors de danger et leur santé est en nette amélioration», fait savoir un médecin du service dans une vidéo publiée sur les réseaux pour rassurer les familles.

«J’ai de très bonnes nouvelles! Tous nos malades se portent bien et leur température est redescendue à la normale alors qu’elle était de 40-42 au moment de leur hospitalisation», déclare le médecin. Elle se félicite ainsi des résultats obtenus en la présence d’un de ses collègues et du chef de service de pneumologie du CHU Mustapha Pacha.

Tout en rassurant les familles des patients sur leur état de santé, la femme rappelle à la population l’importance de respecter scrupuleusement les dispositions décrétées par les autorités pour contenir la prolifération de l’épidémie.

Dernier bilan

«Aidez-nous s’il vous plait à lutter contre cette maladie en restant chez-vous», insiste-t-elle, mettant ainsi en garde tous «ceux qui prennent à la légère cette épidémie». «Le danger est réel et vérifié. Le seul moyen pour faire diminuer drastiquement le nombre de contaminés est de rester chez vous», conclut-t-elle.

Lors d’un point presse mercredi 1er avril à Alger, le directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, le Pr Djamel Fourar, a fait état d’une hausse du nombre de personnes touchées par l’épidémie ces dernières 24 heures en Algérie. Il a affirmé que 728 personnes contaminées par le coronavirus étaient actuellement hospitalisées dans différents établissements sanitaires à travers le pays. De plus, il a déploré 58 décès et signalé 61 guérisons.

e responsable a informé que 49 wilayas étaient désormais touchées par le virus. À cet effet, et sur instruction du Premier ministre Abdelaziz Djerad, la mesure de confinement partiel est étendue aux quatre wilayas suivantes: Béjaïa, Aïn Defla, Mostaganem et Bordj Bou Arreridj. Au total, 14 wilayas, dont la capitale Alger, sont soumises à cette mesure. Obligatoire entre 19h00 à 07h00, le confinement entre en vigueur ce jeudi 2 avril et sera maintenu jusqu’au 19.

En dépit des dispositions prises par l’État, des voix de médecins et de scientifiques s’élèvent dans le pays, appelant le Président à imposer un confinement total et à lancer une opération de dépistage massif.