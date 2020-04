Alger commente l'échec de la nomination de son diplomate à la tête de la mission de l’Onu pour la Libye

«C’est un échec pour le secrétaire général de l’Onu et non pour l’Algérie», a déclaré le porte-parole de la Présidence algérienne en réaction à la non nomination de l’ex-ministre Ramtane Lamamra au poste de chef de mission de l’Onu pour la Libye, pointant le rôle de «certains régimes».