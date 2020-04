Une Marocaine, filmée en train d'agresser son beau-fils handicapé, arrêtée - vidéo choc

Exaspéré par le comportement violent de sa belle-mère à son égard, un Marocain de 18 ans, handicapé, a filmé avec son téléphone une scène qui montre sa belle-mère s’en prendre violemment à lui pour l’obliger à sortir de la cuisine où il se préparait un repas. La diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux a conduit la Gendarmerie royale à interpeller la femme.

La vidéo, massivement partagée sur Internet au Maroc, montre un jeune homme handicapé, Hamza, en train de préparer à manger dans la cuisine du domicile familial. Une femme, apparaît et commence à lui crier dessus: «Sors de ma cuisine et n’y remets plus jamais les pieds». Mais Hamza refuse de sortir. Furieuse, la femme se met à le frapper et à le pousser avant que son père n’intervienne pour le protéger.

La gendarmerie intervient

La publication de la vidéo sur les réseaux sociaux a, selon le site d’information Bladi.net, incité la Gendarmerie royale de Tanger à identifier la belle-mère de Hamza. Le média indique que ce dernier avait décidé «de filmer les mauvais traitements qu’il subit de la part de la femme de son père, qui le prive de nourriture pendant de longues périodes».

La femme a été interpellée dimanche 26 avril au domicile familial situé dans le quartier de Sidi Kanqoush, sur la route de Ksar Sghir, à Tanger.