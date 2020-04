Confinés en plein ramadan, les élèves marocains vont bénéficier d’une semaine de vacances

À la suite de la décision prise par les autorités marocaines de prolonger le confinement sanitaire total obligatoire jusqu’au 20 mai, le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé dimanche 26 avril la programmation d’une semaine de vacances supplémentaire, indique un communiqué officiel.

La note précise que ces vacances seront programmées entre le lundi 27 avril et le dimanche 3 mai, «afin de permettre aux élèves, étudiants et stagiaires de se reposer et de renouveler leurs activités mentale et physique».

#المغرب

إقرار العطلة الربيعية ما بين 27 ابريل و3 ماي (بلاغ وزارة التربية الوطنية @MarocEducation) pic.twitter.com/mTo5xIaVqo — 2M.ma (@2MInteractive) April 27, 2020

Depuis le 16 mars, au royaume chérifien, tous les cours sont dispensés via Internet.

Couvre-feu pendant le ramadan

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, le ministère marocain de l’Intérieur a annoncé dans un communiqué publié le 23 avril l’instauration d’un couvre-feu entre 19 heures et 5 heures durant toute la durée du mois de ramadan, rapporte le site d’information Le 360.

Par ailleurs, la note souligne que «lors de la période de l'interdiction du déplacement nocturne, il sera procédé à la suspension des autorisations exceptionnelles de déplacement remises par les autorités locales ainsi que les autorisations de déplacement pour le travail remises par les secteurs public et privé».

Où en est la situation au Maroc?

Dans une note publiée ce lundi 27 avril, le ministère de la Santé fait état d’une progression de la maladie dans le pays. Il indique que 3.285 cas de contamination au coronavirus sont actuellement soignés dans les hôpitaux du pays. 161 personnes sont décédées et 669 ont guéri.

Par ailleurs, le document relève que la distribution régionale reste la même. En effet, les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès concentrent plus de 60% des cas de contamination au coronavirus recensés au Maroc.

Le royaume chérifien, comme beaucoup d’autres pays, a généralisé le traitement du Covid-19 par l’hydroxychloroquine à tous les cas de contamination.