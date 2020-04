L’Algérie, premier pays arabe à recevoir une aide médicale russe – photos

La Russie a envoyé mercredi 29 avril un premier don de matériel médical en Algérie dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, rapporte un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale (MDN) publié sur sa page Facebook. D’après les photos jointes à la note du MDN, la cargaison a été acheminée par un Il-76 MD des Forces aérospatiales russes.

«Dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre l'Algérie et la Fédération de Russie, un avion russe a atterri […] au niveau de la base aérienne de Boufarik. […] À son bord une cargaison offerte de matériel médical pour contribuer aux efforts visant à contenir la propagation du coronavirus», indique la note.

Par ailleurs, le MDN souligne que «cette initiative intervient dans le cadre du raffermissement des échanges et de la coopération bilatérale dans tous les domaines, et du renforcement des relations privilégiées entre les deux pays».

Le 28 avril, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé à Sputnik avoir reçu des demandes d’aides médicales émanant de plusieurs pays arabes: Algérie, Égypte, Qatar, Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Palestine, Syrie, Soudan, Yémen et Tunisie.

Assouplissement du confinement

Le gouvernement algérien a assoupli la mesure de confinement à Bilda, épicentre de l’épidémie en Algérie, qui passe à un isolement partiel entre 14h et 7h. Neuf autres wilayas ont également vu celui-ci être allégé, passant de 15h-7h à 17h-7h.

Évolution de la situation sanitaire

Dans le même sens, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a autorisé, dans une première mesure de déconfinement, la réouverture de certains commerces: salons de coiffure, pâtisseries, habillement et chaussures, électroménager, articles et ustensiles de cuisines, tissus, merceries et bonneteries, bijouteries et horlogeries, produits cosmétiques et parfumeries, meubles et mobiliers de bureaux, librairies et vente d’articles scolaires, et matériaux du BTPH.

Lors d’un point presse mercredi 29 avril à Alger, le Pr Djamel Fourar, directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, a fait état d’une nette augmentation du nombre de patients guéris: de 405 le 8 avril, on est passé à 1.702 le 29. Néanmoins, il a déploré 444 décès.

Par ailleurs, 1.702 personnes sont actuellement hospitalisées, occupant près de 40% des lits disponibles. Le responsable a également fait savoir que 17 patients étaient actuellement en soins intensifs, soit environ 1,6% du taux d'occupation des lits de réanimation disponibles dans le pays.

Enfin, il a annoncé que 6.666 patients (2.681 cas confirmés par analyses de laboratoires et 3.985 cas «suspects» diagnostiqués par scanner thoracique) étaient actuellement traités à la chloroquine dans les différents hôpitaux du pays.