Écoles françaises au Maroc et en Tunisie: les parents s’insurgent contre le paiement de la totalité du 3e trimestre

Vu que toutes les écoles françaises au Maroc et en Tunisie sont fermées depuis plus de huit semaines en raison du coronavirus et que l’enseignent a été assuré en ligne, les parents d’élèves refusent de payer la totalité des frais exigés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger correspondant au troisième trimestre. Détails.