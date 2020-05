Une émeute éclate dans l’est de l’Algérie après la mort d'un jeune touché par une balle en caoutchouc - vidéo

Une émeute a éclaté dans le quartier de Sidi Amar, à Annaba, dans l’est de l’Algérie, après le décès d’un jeune des suites de ses blessures causées par une balle en caoutchouc tirée par un policier. Des vidéos montrant les émeutiers affronter violemment les policiers en leur lançant des pétards aux cris d’«Allahu akbar» sont largement partagées sur les réseaux sociaux.

Les faits

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) explique dans un communiqué que la police est intervenue dans le quartier de Sidi Amar, sur ordre du parquet, pour procéder à l’interpellation d’un repris de justice âgé de 28 ans pour trafic de drogue.

Lors de l‘interpellation du mis en cause, entre 50 et 60 personnes dont des membres de sa famille ont attaqué les policiers avec des jets de pierres et en utilisant des armes blanches et un harpon.

Face à la violence et l’ampleur de l’agression, les policiers ont réagi, en légitime défense, tirant des balles en caoutchouc, atteignant un des émeutiers qui a succombé à ses blessures à son arrivée à l’hôpital Ibn Rochd de la ville d'Annaba. Les policiers se sont retirés rapidement après l’interpellation du suspect.

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Annaba pour élucider les circonstances exactes de l'affaire.