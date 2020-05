Après deux fausses couches, une Marocaine donne naissance à des quadruplés – vidéo

Mariés depuis deux ans, un jeune couple marocain vient de voir sa petite famille largement agrandie avec l’arrivée de quadruplés, trois garçons et une fille. Malgré les problèmes financiers et de logement, les deux jeunes parents restent confiants et débordent de bonheur.

Après une attente de deux ans et deux fausses couches successives, une Marocaine, Zineb, originaire de Casablanca a mis au monde des quadruplés, trois garçons et une fille. Le site d’information Le 360 a interrogé le couple qui visiblement débordait de joie et bonheur en cette période très difficile d’épidémie de Covid-19.

Le jeune couple habite dans la banlieue de Sidi Moumen, à Casablanca, dans un studio d’une pièce en compagnie de la mère et de la sœur du mari. En cette période de confinement, le jeune père, qui travaille comme ouvrier spécialisé dans une tapisserie artisanale depuis près de trois mois, se retrouve malgré lui au chômage technique . Néanmoins, il garde espoir quant à l’avenir et affirme sa ferme détermination à se battre pour subvenir aux besoins de sa famille. En effet, en plus du problème du logement, le jeune couple doit également faire face aux besoins immédiats des quatre nourrissons, à savoir: du lait, des couches, les soins médicaux…