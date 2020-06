Ce pays est classé «le plus sûr» face au coronavirus au Maghreb

La Tunisie est «le pays le plus sûr» face au Covid-19 au Maghreb, suivi par le Maroc et l’Algérie, selon une étude du Deep Knowledge Group concernant 200 pays, basée sur six critères, intégrant 130 indicateurs en plus de l’analyse de 11.400 données.

Trois États du Maghreb sont dans le top 100 des pays «les plus sûrs» face à la pandémie de Covid-19, indique une étude du consortium international spécialisé dans l’analyse de données scientifiques, Deep Knowledge Group, qui a établi un classement sur une échelle de 200 pays suivant six critères. Ainsi, la Tunisie arrive en tête, suivie par le Maroc et l’Algérie. La Mauritanie a, quant à elle, été classée dans le deuxième segment de l’échelle.

Méthodologie retenue

Les rédacteurs de l’étude du Deep Knowledge Group ont pris en considération six paramètres d’évaluation, à savoir: l’efficacité de la quarantaine, la gouvernance, le monitoring et la détection des cas, la préparation du système de santé, la résilience régionale et le niveau de préparation à l’urgence.

Dans ce cadre, 130 indicateurs avec une base de données de 11.400 mesures cernant les six critères définis plus haut ont été analysés.

Classement

Au terme de l’étude, la Tunisie a été classée à la 87e place mondiale, décrochant ainsi le titre de pays «le plus sûr» face au Covid-19 au Maghreb, suivie par le Maroc (92e) et l’Algérie (93e). La Mauritanie a été classée à la 175e place mondiale.

Le top dix du classement est occupé par la Suisse, l’Allemagne, Israël, Singapour, le Japon, l’Autriche, la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud.

L’OMT encense la Tunisie

La France, quant à elle, a été classée à la 60e place, devançant la Russie (61e).

Le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat a annoncé mardi 2 juin dans un communiqué publié sur Facebook que le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) Zurab Pololikashvili avait considéré lors d’un entretien téléphonique avec le ministre Mohamed Ali Toumi que la Tunisie était l’un des pays «les plus sûrs sur le plan sanitaire».

«L’expérience réussie de la Tunisie dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 envoie des signaux rassurants au reste des pays du monde. Ceux d’un des États les plus sûrs sur le plan sanitaire, que les touristes peuvent visiter [pour la saison estivale 2020, ndlr]», a déclaré le chef de l’OMT.

En effet, les dispositions de l’état d’urgence sanitaire instauré par le gouvernement depuis le début du mois de mars ont eu un effet capital sur la maîtrise de la propagation du Covid-19, faisant de la Tunisie l’un des pays qui a le mieux géré la crise, chiffres à l’appui. Ainsi, seulement 1.086 cas confirmés ont été enregistrés, dont 964 guérisons et 49 décès.