«Échauffourées» entre chômeurs et policiers devant l’Assemblée en Tunisie à cause de l’austérité - vidéo

Ce mercredi, «des altercations» ont eu lieu devant l’Assemblée des représentants du peuple à Tunis entre forces de sécurité et diplômés chômeurs qui manifestaient contre les mesures d’austérité. Ils demandent à ce que «toute personne au chômage depuis plus de 10 ans» soit recrutée et qu’une allocation soit créée, selon la presse locale.