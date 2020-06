La Turquie fixe un délai limité à l’Algérie pour rapatrier ses ressortissants

Quand la reprise des vols entre l’Algérie et la Turquie sera effective, les Algériens bloqués à Ankara et Istanbul à cause du Covid-19 disposeront «d’un délai d’un mois» pour quitter le territoire, informe un communiqué de l’ambassade d’Algérie qui precise qu’il s’agit d’une décision des autorités turques.