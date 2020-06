En Tunisie, une chute drastique de l’activité industrielle est en vue en 2020

L’industrie tunisienne souffrira d’un ralentissement de 30% en 2020 à cause de la crise du Covid-19, a déclaré le ministre de l’Industrie et des PME cité par L’Économiste maghrébin. Les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile seront les plus touchés. De plus, le ministre a annoncé une hausse de 270.000 demandeurs d’emploi.