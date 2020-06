La Tunisie rêve d’un «TGV reliant Bizerte au sud» du pays, selon le Président Saied

Le Président tunisien Kaïs Saied a affirmé lors d’une conférence de presse conjointe à Paris avec son homologue Emmanuel Macron que ce dernier était prêt à aider «le peuple tunisien à réaliser ses rêves». M.Saied a évoqué deux projets pour lesquels il aimerait recevoir une aide. De son côté, le Président français a annoncé l’octroi à la Tunisie d’un important prêt pour l’aider à faire face à la crise économique et financière engendrée par l’épidémie de Covid-19.

«Aujourd’hui, je continuerai de chercher les financements pour construire la cité hospitalière à Kairouan, je rêve aussi de grands projets comme un TGV reliant Bizerte au sud de la Tunisie, et j’ai pu constater que le Président Emmanuel Macron est prêt à aider les Tunisiens pour concrétiser leurs rêves», a déclaré Kaïs Saied.

De son côté, M.Macron a annoncé l’octroi d’un prêt de 350 millions d’euros à la Tunisie pour l’aider à faire face à l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur con économie.

Une situation financière difficile

«Jusqu’à cette année, la France a prêté un total de 1,7 milliard d’euros à la Tunisie, et nous continuerons à l’aider», a rassuré Emmanuel Macron.

Le 14 juin, lors d’un entretien sur la Chaîne 9 tunisienne, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a fait part de la situation financière critique du pays suite à la crise du Covid-19.

M.Fakhfakh a expliqué que la récession économique serait «d’au moins 4,3% et il est probable que ça s’aggrave, car la croissance ralentit aussi dans les pays avec lesquels nous traitons».

Il a par ailleurs annoncé que les recettes fiscales de l’État allaient baisser de 4,5 milliards de dinars (1,4 milliard d’euros), ajoutant que le Tunisie était endettée «à hauteur de 60%» de son PIB, qu’elle «est hypothéquée à l’étranger et sa cotation est des plus faibles».

Enfin, selon le ministre de l’Industrie et des PME Salah Ben Youssef, l’industrie tunisienne connaîtra un ralentissement de 30% en 2020, a rapporté L’Économiste maghrébin. Les branches de l’aéronautique et de l’automobile seront les plus impactées. Dans le même sens, le responsable a annoncé 270.000 demandeurs d’emploi en plus.