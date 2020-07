Maroc : Des milliers de baigneurs défient le Covid-19

La pandémie du nouveau coronavirus n’est pas terminée au Maroc. C’est le message que ne cessent de ressasser les autorités marocaines en menaçant de reconfiner les agglomérations où des foyers de contamination sont détectés. Ni ces menaces, ni le reconfinement de Tanger et encore moins la récente interdiction des déplacements de et vers 8 villes marocaines ne découragent des milliers de jeunes et de moins jeunes qui continuent à affluer en masse vers les plages en ces temps de grande chaleur. Le nombre de ces baigneurs explose surtout les week-end.

Dimanche 26 juillet à midi, le mercure affichait plus de 28 degrés Celsius dans le poumon économique du royaume. Le long des plages du quartier industriel de Ain Sebaa, comme le long de la corniche de Ain Diab ou un peu plus loin à Tamaris, sous la marée de parasols, c’est serviette contre serviette, transat contre transat et visages à l’air libre que les baigneurs bronzent…Tous semblent avoir tourné la page du Covid-19. Pourtant, au niveau des entrées principales de chaque plage, de grandes pancartes sont plantés, bien en vue, pour leur rappeler les règles de distanciation physique. Il y est indiqué, avec illustrations, qu’il faut porter le masque et respecter un mètre de distance entre deux personnes et 6 m entre deux groupes. Sauf qu’en se rapprochant du grand bleu, rares sont les têtes qui se lèvent pour lire les consignes «anti-covidiennes».

Badr, fait partie de cette majorité qui ne veut rien savoir. Allongé sur sa serviette de bain sur le sable brulant de la plage Nahla, près d’Ain Sebâa, il dit ne pas être préoccupé par le virus. Cet élève ingénieur casablancais est venu avec une dizaine de ses amis profiter du beau temps pour se rafraichir. «Si on le pouvait, on resterait sur la plage jusqu’à la tombée de la nuit. C’est dire à quel point ce plaisir nous a manqués», confie-t-il à Sputnik. Badr et ses amis doivent quitter les lieux dans trois heures. C’est le règlement établi depuis le déconfinement partiel décrété notamment à Casablanca où l’accès à la plage n’est autorisé que de 8H à 18H. Comme la plupart des baigneurs, personne dans le groupe des jeunes amis ne porte de masque, ni ne respecte les six mètres rappelés sur les pancartes. «Il fait beaucoup trop chaud, si on met nos masques on va étouffer», se défausse Badr avant d’aller piquer une tête.

«Si personne ne respecte la distanciation c’est parce qu’il y a trop de monde, on n’y peut rien. C’est l’été et on doit en profiter… Il ne faut pas vivre dans l’angoisse et la peur à cause de ce maudis virus, la vie doit continuer», poursuit le jeune homme.

C’est cet état d’esprit qui semble régner le long de la côte casablancaise. Une quinzaine de kilomètres plus loin de la plage Nahla, au niveau de celle de Ain Diab, la foule est encore plus dense. Chaque été, cette plage bat tous les records d’affluence. Cette année ne fait pas exception. Malgré le Covid-19, la plage est noire de monde, même plus que d’habitude. Au milieu de la cohue, lunettes sur le nez et chapeau de paille sur la tête mais, Aya, la vingtaine, profite du soleil, sans masque. «C’est un vrai plaisir de retrouver le soleil, la planche de surf, la liberté. Je n’ai jamais vu autant de monde ici, on a l’impression que le corona n'est plus qu'un lointain souvenir», lance-t-elle à Sputnik avec un grand sourire.

«Depuis le début de la troisième phase de la levée du confinement, nous avons constaté qu’il y a eu un relâchement dans le respect des mesures d’hygiène et barrières», avait regretté le ministre de la santé Khalid Ait Taleb en commentant la hausse des cas de covid-19 dans le royaume.

Avec ses deux cousines, la jeune surfeuse est venue échapper à la canicule, et pas seulement. «J’avais hâte de retrouver enfin la planche de surf et heureusement que le covid ne survit pas semble-t-il dans l'eau de mer», ironise Aya. Elle n’est pas la seule à faire allusion aux conclusions de certaines études scientifiques, comme celles menées par l’Institut spécialiste des recherches marines en France (IFREMER) ou encore par le Haut Conseil français de la santé publique (HCSP), évoquant des risques faibles de contamination dans l’eau de mer. Sauf que même ces études insistent sur le strict respect des gestes barrières sur le sable. Une mesure primordiale que Badr, Aya et leurs amis semblent avoir oublié à l’heure où les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse dans le royaume. Avec Tanger qui compte 22,7​​7​​​​​% des cas, Casablanca est l’une des villes les plus touchées, totalisant 25,79​​% au mercredi 29 juillet. Journée qui a connu 826 nouveaux cas positifs au Maroc dont 284 nouveaux cas dans la seule région de Casa-Settat.

Certains baigneurs, préoccupés par cette hausse inquiétante des contaminations tentent tant bien que mal de prendre des précautions. Soukaina et sa petite famille font partie de cette minorité «vigilante». Jouant sur le sable de la plage de Tamaris (à 10 km de Ain Diab) avec sa petite fille de 4 ans, elle garde son masque bien en place et ne laisse pas sa petite toucher le sien. «On a beaucoup hésité avant de venir à cause du virus mais notre petite a tellement insisté qu’on n’a pas pu lui dire non… Elle était tellement excitée à l’idée de venir à la plage ce matin qu’elle s’est réveillée à l’aube», confie Soukaina à Sputnik.

À Tamaris, il y a certes moins de monde qu’à Ain Diab ou à Ain Sebaa, mais les masques y sont ici aussi quasi-inexistants. De même, la distanciation est très peu respectée. Pour protéger son enfant, Soukaina a délimité elle-même sur le sable sa «safe zone», comme elle l’appelle. «Les voisins ne respectent pas la distance de sécurité donc je fais avec les moyens du bord pour protéger ma petite», murmure-t-elle. Sur les réseaux sociaux, l’imprudence des baigneurs ne semble étonner que de rares commentateurs, mais intrigue leurs homologues étrangers.

Cet Algérien s’étonne de voir autant de baigneurs sur la plage de Saidia (dans l’extrême est du Maroc) alors que c’est le désert quelques mètres plus loin dans la plage algérienne voisine. «Ici il y a corona, au Maroc il n’y a pas de corona», ironise-t-il.

Le ministère de l’Intérieur a beau prévenir que les autorités «n’hésiteraient pas à appliquer les sanctions prévues par la loi», en cas de «relâchement» dans le port du masque, obligatoire dans le pays. Les peines vont jusqu’à trois mois de prison et/ou jusqu’à 1.300 dirhams d’amende (115 euros). Les baigneurs ne jurent que par la baignade et le bronzage. Ils y vont dans leur écrasante majorité sans la moindre protection. Face à ces foules, les forces de l’ordre jouent les figurants. Certains patrouilleurs se déplacent à dos de cheval à Ain Diab. Ils parlent de temps à autres aux plus imprudents et passent leur chemin.