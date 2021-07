L'Algérie rappelle son ambassadeur au Maroc

L'ancien Sahara espagnol a été depuis le milieu des années 1970 le théâtre d'un conflit entre les indépendantistes du Front Polisario et le Maroc, qui occupe et administre le Sahara occidental et le considère comme une partie intégrante de son territoire.

La fermeture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc depuis la guerre civile algérienne des années 1990 a aggravé les tensions entre les deux voisins, provoquant régulièrement des crises diplomatiques.

Le ministère algérien des Affaires étrangères a laissé entendre dimanche qu'il pourrait prendre d'autres mesures de rétorsion contre le Maroc.