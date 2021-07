Attaque à l'arme blanche dans un café au Maroc

La brigade urbaine de la police judiciaire relevant du district de sûreté de Bettana à Salé ont interpellé, samedi en coordination avec la brigade anti-gangs de la ville, trois individus, dont deux frères, pour leur implication présumée dans une affaire d'attaque à l'arme blanche dans un café, associée au vol et à la violence.

Les services de la sûreté nationale avaient sérieusement interagi avec un avis concernant l'attaque à l'arme blanche dans un café, situé au quartier Hay Salam à Salé, par les suspects, âgés entre 29 et 33 ans et tous aux antécédents judiciaires, qui ont violenté les clients et volé le téléphone portable de l'un d'eux, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que ces actes ont été documentés dans une séquence vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

Les recherches et investigations intenses menées par les services de sûreté nationale ont permis d'identifier les trois prévenus, avant qu'ils ne soient appréhendés lors d'une opération sécuritaire effectuée samedi après-midi dans la zone «Ameur» aux environs de Salé, précise-t-on de même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer l'ensemble des circonstances entourant la commission de ces actes criminels, conclut la DGSN.