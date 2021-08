La France va placer l'Algérie et le Maroc sur sa liste rouge à cause de leur situation épidémique

Jusqu'ici placés sur la liste orange, l'Algérie et le Maroc ont été reclassés en zone rouge par la France en lien avec la situation épidémique dans ces deux pays. Dorénavant, ils rejoignent un autre pays du Maghreb, se trouvant sur la liste rouge depuis le 18 juillet, la Tunisie.

L'Algérie et le Maroc ont été classés par la France comme «pays où le virus circule de façon assez active avec des variants préoccupants» et seront placés, à partir du 21 août sur la liste rouge, selon un arrêté du Journal officiel.

Ainsi, le Maroc et l'Algérie rejoignent dans cette liste une vingtaine de pays et territoires tels que la Tunisie, la Russie ou encore les Maldives et les Seychelles.

Détails à suivre