Syrovarnia (Fromagerie)

Adresse: 2 bât 1, Bersenevski pereoulok, Moscou

Addition moyenne:

Cuisine: italienne/européenne

Tél.: +7 495 727 38 80

Ouvert: du lundi au jeudi et les dimanches de 12:00 à 00:00, du vendredi au samedi de 12:00 à 02:00

La Syrovarnya a ouvert ses portes récemment mais est déjà très populaire. Elle fabrique son propre fromage — huit sortes au total — et il est possible d'observer le processus de production à travers un hublot spécial. Le lait est acheté en Russie, mais la présure est importée d'Italie. Tout le personnel participant à la fabrication du fromage a suivi une formation chez les spécialistes italiens.

Au menu figurent des plats de cuisine provinciale: simples, très bons, écologiquement propres et sains. Le fromage le plus populaire est la burrata. Les plats où elle est utilisée sont très demandés, notamment la focaccia préparée dans un four à bois avec des tomates et du basilic. L'une des nouveautés de la saison printemps-été: la salade avec de la roquette, des épinards et des framboises. De plus, le restaurant propose des plats de poisson, de viande, des steaks grillés et des desserts.

Les Italiens qui vivent ou travaillent en Russie viennent souvent à la Syrovarnia. Ils ont reconnu que la qualité du fromage était du plus haut niveau. Les étrangers n'ont pas de difficultés à passer leur commande grâce au menu en anglais. D'ailleurs, le restaurant diffusera tous les matchs de la Coupe du monde: les télévisions seront installées dans la véranda d'été.