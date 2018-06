Le café Pouchkine

Moscou est une des plus grandes capitales du monde. Des milliers de guides touristiques sont consacrés à cette ville et tous les ans des millions de touristes viennent la découvrir par eux-mêmes. Venez visiter les musées, vous balader dans les rues moscovites et, bien sûr, goûter aux plats préparés par les meilleurs chefs du monde entier!

Adresse: 26a, Tverskoï boulevard, Moscou

Addition moyenne: ₽₽₽₽

Cuisine: italienne/européenne

Tél.: +7 495 739 00 33

Ouvert: 24h/24

Il y a plus de 50 ans, le célèbre chanteur Gilbert Becaud faisait escale à Moscou pendant une tournée. De retour en France, il a écrit la chanson "Nathalie" consacrée à la jeune femme russe Natalia, qui l'avait accompagné en tant que guide. Il chantait: "La place Rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres, de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine on irait au café Pouchkine boire un chocolat."

Cette chanson est devenue populaire en France et après cela, de nombreux touristes ont cherché ce café portant le nom du grand poète russe. En 1999, le restaurateur Andreï Dellos a donné vie à la chanson et le fameux Gilbert Becaud a chanté lors de l'inauguration du café Pouchkine sur le boulevard Tverskoï.

Andreï Makhov est l'irremplaçable chef cuisinier du restaurant. Il a réalisé l'idée du fondateur du café Pouchkine: servir dans l'établissement des plats des cuisines russe et française de l'époque d'Alexandre Pouchkine. Même le menu est écrit dans la langue de l'époque. En plus de vingt ans, le restaurant est devenu très populaire auprès des visiteurs du monde entier et a acquis le statut de curiosité de la capitale.