«Un grand rêve»: les supporteurs étrangers abasourdis par la beauté de Moscou

«Nous remercions la Russie pour son excellente organisation et son hospitalité, nous sommes très à l'aise ici»: Instagram est actuellement envahi par les photos et vidéos des supporteurs et touristes étrangers, qui ont découvert une Moscou très belle et hospitalière.

Faire une photo de la place Rouge de Moscou ou du théâtre Bolchoï est tout à fait indispensable pour chaque touriste étranger visitant la capitale russe. Cependant, ces derniers jours, alors que la Coupe du Monde bat son plein, les touristes présents à Moscou découvrent la ville sous un angle inconnu, et… ils l'adorent!

Finalement la taille compte

La première chose qui frappe les touristes européens ou latino-américains à propos de Moscou est son immensité. La taille de la ville est comparable à deux Rio de Janeiro ou trois Berlin!

Sur Instagram, les étrangers parlent de Moscou comme d'«un grand rêve». Avant de s'installer au restaurant ou dans un pub pour regarder un match de football, les touristes se promènent dans le centre-ville, prenant de magnifiques photos à partager avec leur famille et leurs amis.

La capitale, écrivent-ils, a tout ce qu'il faut pour y faire une promenade confortable: il y a des bancs dans les zones piétonnes, des fontaines dans les parcs, et de nombreux arbres pour procurer de l'ombre.

Публикация от mrs.proo (@mrs.proo) 18 Июн 2018 в 5:12 PDT

«Moscou: mon grand rêve, un lieu magique qui attire son atmosphère et surprend par son ampleur dès les premières minutes, ici tout est grandiose», écrit @mrs.proo sous une photo publiée sur Instagram.

Marcher à travers les âges

Un autre touriste, sous le pseudo @denizmrcn, a écrit: «Superbe ville, fascinante encore avec son architecture, son histoire, son art, ses rues larges et sa délicieuse cuisine! Pouchkine et Dostoïevski ont marché dans ces rues, les plus beaux romans et poèmes ont été écrits dans ces cafés. Quelles histoires d'amour ont été vécues ici! Dans certaines rues, cette merveilleuse atmosphère est particulièrement claire, l'Arbat est une de ces rues, assurez-vous de la visiter si vous êtes à Moscou».

Публикация от Denizmercan (@denizmrcn) 25 Май 2018 в 1:14 PDT

La rue Nikolskaïa, qui est l'une des rues les plus anciennes de Moscou, est devenue l'épicentre des célébrations et des rassemblements des supporteurs avant et après les matchs.

Les touristes des quatre coins du monde peuvent être vus dans des costumes nationaux, avec des bannières et des drapeaux représentant leurs pays. Ils dansent et chantent pour encourager leurs équipes nationales de football dans les bars et les pubs locaux qui diffusent chaque match en direct.

Confort pour tous

La fan zone située près de l'Université d'État de Moscou, où l'on peut admirer une vue panoramique de la ville, a pris une position de force dans les postes sur Instagram. Pour les fans, c'est une véritable oasis: on peut regarder le match, casser la croûte et regarder le coucher du soleil depuis une terrasse. Pour assurer la sécurité et le confort des supporteurs, la zone est protégée par les forces de l'ordre et une attention particulière est accordée à la propreté et à l'ordre.

Pendant les pauses entre les matches, les étrangers à côté des Russes se lancent dans des danses et des chants enflammés. Des milliers de vidéos peuvent être vues prises de la fan zone sur Instagram où les fans et les locaux s'amusent ensemble.

«Nous remercions la Russie pour son excellente organisation et son hospitalité, nous sommes très à l'aise ici», a écrit un supporter sur Instagram.