Les Émirats arabes unis participeront à la 3e phase des essais cliniques du vaccin Spoutnik V

Le ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats arabes unis a approuvé le lancement dans le pays de la troisième phase des tests cliniques du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V, a déclaré ce 12 octobre dans un communiqué le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI).

Selon le RFPI, la réalisation d'études cliniques du vaccin russe du centre Gamaleïa aux Émirats arabes unis est soutenue par le principal fournisseur de services de laboratoire aux Émirats arabes unis, PureHealth.

De plus, l’organisme a précisé que les essais cliniques seront supervisés par le département de la santé d’Abou Dhabi et le ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats arabes unis.

Les tests cliniques aux Émirats arabes unis feront partie de la troisième phase des études qui ont commencé en Russie et en Biélorussie.

Le RFPI souligne que les volontaires seront sous surveillance médicale pendant 90 jours après injection.

Premier au monde

En août, le premier vaccin au monde contre le coronavirus, baptisé Spoutnik V, inventé par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI), a été enregistré en Russie. Il prévoit l’administration de deux doses avec un intervalle de trois semaines.

À son tour, Kirill Dmitriev, directeur du RFPI, avait indiqué que le Fonds avait reçu des demandes de plus de 20 pays pour l'achat d'un milliard de doses.