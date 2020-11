L’Iran et le Qatar signent «un important et historique» accord de coopération

L’Iran et le Qatar ont donné un important coup d’accélérateur à leurs relations bilatérales en signant un mémorandum d’accord dans les domaines de l’économie, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique, a indiqué Mehr News. C’est le premier de cette ampleur depuis la reprise des relations entre les deux pays.

Mardi 24 novembre à Ispahan, dans le centre de l’Iran, a eu lieu la septième session du Comité économique mixte irano-qatari. À l’issue de cette rencontre à laquelle ont pris part de hauts responsables des deux pays, «un important et historique» mémorandum d'accord de coopération économique, scientifique et technologique ainsi que culturel a été signé, a rapporté l’agence d’information Mehr News. C’est le premier en son genre depuis la reprise des relations en août 2017.

Ainsi, Téhéran et Doha ont convenu de former une équipe commerciale conjointe et de développer la coopération entre les opérateurs économiques privés des deux pays par la création de centres commerciaux communs et par les investissements conjoints. Les deux parties se sont également entendues sur l’utilisation de ports des deux pays dans le but de développer les opérations d'exportation et d'importation entre eux. Le secteur privé est également invité à participer à la promotion d'autres accords dans les domaines de l'énergie électrique, de l'eau, des eaux usées, du gaz et autres.

Coopération scientifique et technologique

Le mémorandum d’accord a jeté également les bases d’une coopération dans les domaines du patrimoine culturel, de l'artisanat, du tourisme et la mise en place de semaines culturelles entre les deux États.

Dans le cadre de ce mémorandum d’accord, ils ont par ailleurs signé un document de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique dans divers domaines, notamment les communications et les technologies de l'information, ainsi que la protection et l'entretien des câbles à fibre optique immergés.

Ce document prévoit aussi une aide iranienne au Qatar en matière de médicaments et de dispositifs médicaux avec la participation du secteur privé.

Toujours selon le document, Téhéran et Doha ont convenu de coopérer dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'environnement, avec un engagement de l’Iran à faire bénéficier le Qatar de son savoir-faire dans ces domaines par la création d’un groupe de travail conjoint et l’envoi de spécialistes de haut niveau. Dans le même sens, il a été décidé de fournir les conditions permettant à la partie qatarie de bénéficier des capacités des ports et des chemins de fer iraniens pour le transit de marchandises.