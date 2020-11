Le Qatar va acquérir 10% de la bourse d’Antalya en Turquie

Dans le contexte de la signature d'un certain nombre d'accords et de mémorandums d'accord entre Ankara et Doha en Turquie, la Qatar Investment Authority a signé un protocole d'accord avec le Turkish Asset Fund portant sur l’acquisition de 10% de la Bourse d'Istanbul, a rapporté le quotidien turc Hürriyet.

Le média a également fait part de «la signature d'un accord entre les deux pays également pour l’acquisition de la société Middle East Company qui gère les ports de la ville d'Antalya».

La Turquie et le Qatar ont en outre conclu dix accords dans divers domaines, lors de cérémonies auxquelles ont participé Recep Tayyip Erdogan et Tamim ben Hamad al-Thani.

Ils prévoient la création d'un comité économique et commercial conjoint, la coopération dans le domaine de la gestion de l'eau, le renforcement des relations économiques et financières et la coopération dans les domaines de la famille, des femmes et des services sociaux.

L'émir du Qatar est en visite en Turquie pour participer à la réunion de la sixième session du Comité stratégique suprême qui chapeaute le développement de la coopération et des relations turco-qataries à différents niveaux.