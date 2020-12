Une nouvelle explosion retentit au Yémen, cette fois près d’un palais où se réunit le nouveau gouvernement

Quelques heures après des explosions qui ont causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes ce mercredi 30 décembre à l’aéroport d’Aden, une nouvelle déflagration a eu lieu, non loin du palais Maashiq où se trouvaient réunis des membres du nouveau gouvernement yéménite.

Une explosion s'est produite ce mercredi 30 décembre près du palais Maashiq d'Aden, où siègent les membres du nouveau gouvernement du Yémen, écrit Reuters, citant des riverains et des médias locaux.

D’après Sky News Arabia, l’explosion a été causée par la chute d’une roquette ou d’un drone.

Aucune information concernant de possibles victimes n'est disponible pour le moment.

Plus tôt dans la journée, l'aéroport international d'Aden au Yémen a été pilonné au moment de l'arrivée des membres du nouveau gouvernement. Cette attaque a fait, d’après le dernier bilan, 22 morts et plus de 50 blessés.

Détails à suivre