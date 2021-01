Les pays arabes signent un accord mettant fin à la crise diplomatique avec le Qatar

Un accord mettant fin au blocus du Qatar a été signé lors du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), comprenant Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Oman et l'Arabie saoudite.

Les participants au sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), réunissant Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Oman et l'Arabie saoudite, ont signé ce mardi 5 janvier un accord mettant fin à la crise diplomatique avec le Qatar.

La rencontre, qui se tient dans l'oasis saoudienne d'Al-Ula, à 400 km au nord-est de Médine, est retransmise en direct par la chaîne de télévision Al-Arabiya.

Le 41e sommet du CCG se déroule en présence de l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, qui a accepté d'y assister pour résoudre la crise et unifier la région, précise la chaîne de télévision saoudienne Al-Ikhbariya.

Le roi saoudien Salmane avait par trois fois invité l'émir du Qatar au sommet du CCG. En 2018, ce dernier ne s'y est pas rendu, envoyant son ministre d'État aux Affaires étrangères à sa place. En décembre 2019, il était aussi absent lors de la 40e rencontre, déléguant alors le Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Abdallah ben Nasser ben Khalifa al-Thani.

Levée du blocus et ouverture des frontières

L'accord de réconciliation, annoncé le 4 janvier par le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Ahmad Nasser al-Mohammad al-Sabah, prévoit la levée du blocus économique, l'ouverture de l'espace aérien et des frontières avec le Qatar.

En juin 2017, l'Arabie saoudite et plusieurs autres pays arabes avaient rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar et imposé un blocus économique strict à ce petit émirat, en l'accusant notamment de soutenir le «terrorisme». Doha avait rejeté toutes les accusations, rétorquant que cette attitude hostile était liée à la politique indépendante du Qatar et aux succès économiques du pays.