Pour les besoins du tourisme, cette ville turque va démolir plus de 240 bâtiments

Au moins 240 bâtiments seront démolis dans la cité médiévale de Mardin, en Turquie, afin de préserver le caractère authentique de la ville qui attire les touristes, rapporte Haberturk.

Un panorama historique «cassé»

La cité est construite sur une colline et, si à l’époque, les bâtiments avaient été disposés de manière à ne pas gâcher le panorama authentique de la ville, le XXe siècle a vu apparaître de nombreux édifices commerciaux et techniques qui se marient mal avec le décor médiéval, explique le média.

«Les touristes turcs et étrangers qui viennent à Mardin s'en plaignent régulièrement. Ils aiment nos églises, nos mosquées, nos madrasas et nos anciens manoirs. Le plus jeune de nos bâtiments historiques a 400 ans. Les édifices et constructions en béton situés entre les bâtiments historiques "cassent" vraiment le panorama de Mardin et créent une image désagréable de la ville», estime Ozgur Gyungor, président de l'Association du tourisme et de l'hôtellerie de Mardin.

Fin janvier, le ministère turc de l'Environnement et de l'Urbanisme a alloué dix millions de livres turques (plus de 1,1 million d’euros) pour la démolition de 240 bâtiments «qui nuisent à l'image historique».

Une ville de plus en plus populaire

Mardin, située dans le sud-est anatolien, entre le Tigre et l’Euphrate, est une destination touristique de plus en plus populaire en Turquie: le nombre de ses visiteurs est passé de deux à cinq millions par an, constate l'Association des tour-opérateurs de Russie (ATOR).