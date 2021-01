La citoyenneté émiratie est désormais accessible pour ces professions

Certains groupes d’étrangers sont désormais autorisés à obtenir la nationalité des Émirats arabes unis. Cela concerne les investisseurs, les médecins, les scientifiques, les artistes et d’autres qui exercent leur activité professionnelle à haute valeur pour l’État depuis au moins 10 ans dans le pays.

Les Émirats arabes unis ont autorisé certains groupes d’étrangers à obtenir la nationalité du pays, a fait savoir Emirates News Agency, citant une directive officielle adoptée fin janvier.

Cette réforme a été élaborée suite à une décision du cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyane afin d’apprécier les talents et les spécialistes compétents vivant dans le pays. En plus de cela, elle vise à attirer des esprits brillants pour favoriser le développement et la prospérité des Émirats, explique l’agence.

Les catégories susceptibles d'acquérir la nationalité émiratie comprennent les investisseurs, les médecins, les spécialistes, les inventeurs, les scientifiques, les talents, les intellectuels, les artistes et leurs familles (conjoint et enfants). Cette réforme permet de conserver la nationalité actuelle.

Conditions à remplir

Afin de postuler, les investisseurs doivent posséder une propriété aux Émirats arabes unis. Les scientifiques doivent être des chercheurs actifs dans une université ou un centre de recherche ou dans le secteur privé, avec une expérience pratique d'au moins 10 ans dans le même domaine.

Quant aux médecins, les candidats sont obligés d’avoir au moins 10 ans d’expérience pratique et des contributions scientifiques reconnues.

Les inventeurs qui souhaitent acquérir la citoyenneté émiratie doivent obtenir un ou plusieurs brevets approuvés par le ministère de l'Économie des Émirats arabes unis ou tout autre organisme international réputé, en plus d'une lettre de recommandation du ministère de l'Économie.

La nationalité de ce pays arabe offre un large éventail d'avantages, notamment le droit de créer ou de posséder des sociétés ou des biens fonciers ou immobiliers, en plus de tout autre avantage accordé par les autorités fédérales après l'approbation du Cabinet ou des autorités locales, précise Emirates News Agency.