L’enquête sur une catastrophe écologique classée secrète en Israël - images

Le tribunal de Haïfa a interdit de diffuser les résultats de l’enquête sur la marée noire touchant la côte entre Gaza et le Liban, relate Canal 13 de la télévision israélienne.

Les conclusions de l’enquête sur la pollution par des produits pétroliers de plus de 160 km de plage à Haïfa, en Israël, seront maintenus secrètes pendant sept jours sur décision du tribunal de Haïfa, a annoncé ce lundi 22 février la chaîne de télévision israélienne Canal 13.

עוד תמונות עצובות מתגלות מזיהום הזפת בחופי ישראל (צפון עד דרום)

צב ים שני שמפונה מפלמחים לביח לחיות בר בספארי, וחרדון שנפגע בחוף דור

צילומים: אייל כהן ודוד חלפון, רשות הטבע והגנים pic.twitter.com/efloHgnpcz — Guy Cotev גיא קוטב (@guycotev) February 18, 2021

«Le ministère de la Protection de l’environnement a annoncé la décision d’un juge de la cour des magistrats de Haïfa d’interdire la publication des détails de l’enquête lancée suite à la pollution de dizaines de kilomètres de plage. L’interdiction restera en vigueur pendant sept jours», a-t-elle rapporté.

L'ordonnance interdit la publication de tout détail susceptible d'identifier les suspects, les navires, les ports et les sociétés concernées, précise The Times of Israel.

Des volontaires intoxiqués et hospitalisés

Les médias israéliens ont précédemment annoncé que plusieurs volontaires participant au nettoyage des plages avaient été hospitalisés.

זיהום זפת חריג הכה בחופי ישראל בחסות הסערה וגרם נזק אדיר לחי והצומח. לפי ההערכה - מקור הזיהום בספינה שפרקה זפת לים. צוותים של רשות הטבע והגנים פינו לבית החולים לחיות בר בספארי צבי ים מפלמחים, שחפים ואפילו חרדון שנח על סלע בחוף דור ונפגע מהזיהום@guycotev https://t.co/9jSPBtQLgG pic.twitter.com/ydM7vyKYR3 — כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2021

​Le 21 février, le ministère a appelé la population à éviter les plages polluées au goudron rappelant que cela présentait des risques pour la santé. Il a en outre mis en garde contre les tentatives de dépolluer les plages sans utiliser d’équipements spéciaux et conseillé aux volontaires de s’adresser aux autorités.

Marée noire en Israël

Des tonnes de produits pétroliers recouvrent le 17 février plus de 160 kilomètres de plages israéliennes, de Rosh Hanikra dans le nord du pays à Ashkelon au sud, depuis une tempête qui a duré une semaine.

"אירוע גדול וחמור עם נזק סביבתי": גופת לווייתן נפלטה אל חוף ניצנים - נבדק אם יש קשר לזיהום הזפת סמוך לחופי ישראלhttps://t.co/qQRLSaTUmk@Itsik_zuarets @guycotev pic.twitter.com/fX9Wx6lyEO — כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2021

​La pollution a été signalée pour la première fois le 18 février, après la découverte du corps d’un bébé rorqual sur la côte entre Ashdod et Ashkelon. Des nappes d’hydrocarbures ont également été repérées à 200-500 mètres de la côte, près de Haïfa.

זיהום הזפת בגן לאומי תל דור

צילום: תומר עופרי רשות הטבע והגנים pic.twitter.com/ob7lndW4UT — Guy Cotev גיא קוטב (@guycotev) February 21, 2021

​La cause de la catastrophe écologique n’a pas encore été établie.

Le ministère de la Protection de l’environnement a annoncé ce 22 février qu’il n’avait reçu «aucun avertissement concernant un déversement d'hydrocarbures à quelque 50 km de ses côtes, en dehors des eaux territoriales israéliennes» et qu’il n’était pas informé de la catastrophe «avant que le goudron n’atteigne les côtes d'Israël le 17 février».

«Aucun autre pays du Moyen-Orient n'a non plus reçu d'avertissement», selon le ministère.