Israël pourrait devenir «le premier pays qui vaincra le coronavirus»

Premier pays à reconfiner sa population en septembre 2020, Israël regarde l’avenir avec confiance, un avenir sans Covid-19. Lors d’une conférence de presse à Moscou, l’ambassadeur de cet État en Russie a espéré que 80% de la population seraient vaccinés d’ici fin avril et que la victoire sur la pandémie ne tarde pas.

Depuis que le virus s’est déclaré sur son territoire en février 2020, les pays a connu trois confinements et l’ire de la population face à ces mesures. Actuellement, l’État hébreu sort progressivement du dernier et, depuis le 7 mars, autorise l’entrée de jusqu’à 3.000 citoyens. L’entrée pour les étrangers reste exceptionnelle et prévoit l’obtention d’une autorisation certifiée par le consulat d’Israël dans leur pays d’origine. Donc, pour quand le retour des touristes? Les pronostics sont plutôt optimistes.

La victoire se dessine?

Certes, il est difficile de dessiner l’avenir surtout que de nouveaux variants du coronavirus ne cessent d’apparaître. Mais, comme le souligne l’ambassadeur d’Israël à Moscou Alexander Ben Zvi, son pays espère vaincre le virus d’ici fin avril.

«Je pense que d’ici fin avril nous serons dans une position nous permettant de dire que nous avons vaincu ce virus», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, ajoutant que ce scénario se dessine s'il n'y a pas de surprises.

Il a rappelé que l’État hébreu, dont la population est estimée à 8,8 millions d’habitants, est «l’un des pays les plus réussis en termes de vaccination».

«Près de quatre millions se sont déjà fait injecter la seconde dose de vaccins et un million de personnes a eu le Covid. Nous pouvons devenir le premier pays qui vaincra le coronavirus.»

Et d’ajouter que d’ici fin avril quelque 70 à 80% de la population devraient être vaccinés.

Le retour des touristes

Le pays espère en outre rouvrir ses portes aux touristes durant l’été 2021, assure le directeur du département du ministère israélien du Tourisme en Russie et en CEI, Vladimir Shklyar.

«À ce jour, tout le monde parle avec optimisme de l’été. Certes, l’été est long. Mais on parle de l’été et il se peut que dès juillet les touristes puissent revenir en Israël.»